Так вот кого Киев бросает в бой: Русские под Артемовском раскрыли неприятный секрет ВСУ

Влад Владимиров

Лишь идиоты способны рассчитывать тут на иной конец... Но в этих своих иллюзиях они уже там немногие еще летают... Даже кураторы уже не так прозаичны в качестве надежд... Чем это все скоро закончится уже там каждый цуцик понимает.)))