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Так вот кого Киев бросает в бой: Русские под Артемовском раскрыли неприятный секрет ВСУ

Так вот кого Киев бросает в бой: Русские под Артемовском раскрыли неприятный секрет ВСУ

Три американских наёмника уничтожены на фронте 31 июля.  Ликвидированы ветераны армии США Эндрю Вэбер, Джефф Джонс и Лэнс Лоуренс.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Лишь  идиоты  способны рассчитывать тут на иной конец... Но в этих своих иллюзиях они уже там немногие еще летают... Даже кураторы уже не так прозаичны в  качестве надежд... Чем это все скоро закончится  уже там каждый цуцик понимает.)))
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14 час.
ЕБ
Елена Бреслова
👍 чем больше амерЗов погибнут, тем скорее до Пиндостана дойдет бесперспективность похода на Россию! гниды фашистские!
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13 час.

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