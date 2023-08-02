Так вот кого Киев бросает в бой: Русские под Артемовском раскрыли неприятный секрет ВСУ
Три американских наёмника уничтожены на фронте 31 июля. Ликвидированы ветераны армии США Эндрю Вэбер, Джефф Джонс и Лэнс Лоуренс.
Комментарии
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Лишь идиоты способны рассчитывать тут на иной конец... Но в этих своих иллюзиях они уже там немногие еще летают...
Даже кураторы уже не так прозаичны в качестве надежд... Чем это все скоро закончится уже там каждый цуцик понимает.)))
👍 чем больше амерЗов погибнут, тем скорее до Пиндостана дойдет бесперспективность похода на Россию! гниды фашистские!
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