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Петербургский дневник

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Петербургский «Народный фронт» опубликовал видео с поздравлением солдат в зоне СВО

Петербургский «Народный фронт» опубликовал видео с поздравлением солдат в зоне СВО

Его записал шестилетний мальчик из поселка Металлострой Петербургский «Народный фронт» опубликовал поздравление с Днем защитника отечества, записанное шестилетним Артёмом Стояновым из села Металлострой Ленинградской области.

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