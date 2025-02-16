Петербургский «Народный фронт» опубликовал видео с поздравлением солдат в зоне СВО

Его записал шестилетний мальчик из поселка Металлострой Петербургский «Народный фронт» опубликовал поздравление с Днем защитника отечества, записанное шестилетним Артёмом Стояновым из села Металлострой Ленинградской области.
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