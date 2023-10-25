В конгрессе США раздосадованы вмешательством Вашингтона в переговоры РФ и Украины

Член палаты представителей США Уоррен Дэвидсон прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что Вашингтон не разрешил Киеву продолжить мирные переговоры с Россией в Стамбуле в марте 2022 года.
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