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  • Виктор Луговой
    Что-то в картинке не то... Когда у Третьяка был (по первости и очень недолго, а дальше только на тренировках) шлем JO...Ротенберг выложил...
  • Evgeni Velesik
    Вот молодца, надо было ещё накатить в табло!Демар Дерозан изб...

Ангелина Мельникова: «Я выступала и с флагом, и без флага, и в допинговый скандал, и в ковид, и в спортивную изоляцию попала. Интересно, что же дальше»

Мельниковой 24 года, она олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике. «К сожалению, на Всемирную летнюю универсиаду, которая будет проходить в Германии в июле, мы тоже не едем.

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