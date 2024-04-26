ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым: остается ли надежда на условно-досрочное освобождение? Елена ГалицкаяАктер Михаил Ефремов, уличенный в смертельном ДТП, продолжает оставаться за решеткой, не подавая ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО).