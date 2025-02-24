Синоптик Ильин: к середине недели в Москве воздух прогреется до +2 градусов

В Москве и Московской области на этой неделе будет сухая и солнечная погода. В ближайшие дни потеплеет, воздух прогреется до плюсовых значений, рассказал RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.
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