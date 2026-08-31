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URA.RU: отсутствие УФ-лампы в уходе за домашней игуаной может привести к рахиту и деформиции костей у рептилии

URA.RU: отсутствие УФ-лампы в уходе за домашней игуаной может привести к рахиту и деформиции костей у рептилии

Содержание игуаны в городской квартире требует особого подхода и знаний. Это не питомец для новичков, так как ящерицы могут вырастать до двух метров и проявлять агрессию, сообщил URA.

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