ПАОК вернулся в лидеры чемпионата Греции благодаря победе над «Левадиакосом». Конкуренты потеряли очки

Команда вернулась на первое место, потерянное после поражения в прошлом туре, благодаря собственной победе над «Левадиакосом» в гостях (2:0), поражению АЕК от «Панетоликоса» (0:1) и ничьей «Олимпиакоса» с «Панатинаикосом» (0:0).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии