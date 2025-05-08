Запрет Эстонии на пролёт самолёта премьер-министра Словакии Роберта Фицо через своё воздушное пространство в Москву для участия в праздновании Дня Победы является не просто недружественным, а откровенно враждебным шагом.
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