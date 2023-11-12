eClinicalMedicine: измерение давления на стуле без спинки искажает результаты

Ученые Университета штата Огайо выявили новый способ ошибочного измерения артериального давления. Исследование показало, что неправильное положение тела влияет на показания тонометра, сообщило eClinicalMedicine.
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