360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    нерусь!Избившего полицей...
  • Леонид Ла Рошель
    "в Ростовской области магнитные бури не настолько сильны, чтобы приводить к каким-то негативным последствиям для здор...Астроном Невский:...
  • Леонид Ла Рошель
    Зеля, видимо, смотрел фильм Н. Михалкова "Утомленные солнцем", там  показывают удачное наступление на фашистский укре...Экс-советник Кучм...

eClinicalMedicine: измерение давления на стуле без спинки искажает результаты

eClinicalMedicine: измерение давления на стуле без спинки искажает результаты

Ученые Университета штата Огайо выявили новый способ ошибочного измерения артериального давления. Исследование показало, что неправильное положение тела влияет на показания тонометра, сообщило eClinicalMedicine.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх