Глава МИД ФРГ Вадефуль: Германия может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста

Министр иностранных дел Германии заявил, что власти знают, кто и в каком количестве проживает в стране, получает соцвыплаты и имеет ВНЖ.
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