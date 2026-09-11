Политолог оценил, к чему могут привести переговоры Путина, Трампа и Си

Встреча трех лидеров способна заметно перекроить расстановку сил на мировой арене На встрече лидеров России, США и Китая, которая может пройти в рамках АТЭС, вероятно, будут обсуждаться вопросы глобальной безопасности, ситуация вокруг Украины и санкции, предположил профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов в интервью "Абзацу".
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