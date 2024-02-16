"Цезарь" стал последней каплей: СМИ сообщили об отставке командующего ЧФ Адмирала Соколова

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Дмитрий Фактурович
Россия уже столько захватила этих дронов, что хуситы не должны испытывать в них недостатка.
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19 час.

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