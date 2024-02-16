"Цезарь" стал последней каплей: СМИ сообщили об отставке командующего ЧФ Адмирала Соколова

Русский флот на Черном море?!!. Мировое зло под чужим флагом - все следы ведут в Лондон Первым шоком в 2022 году был крейсер «Москва»… Летом 2023 повреждения получил БДК «Оленегорский горняк» в Новороссийске.
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