«Боятся «Лошарика»: Кедми рассказал о до ужаса пугающем Запад «супероружии» России

Бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми озвучил причину, которая заставляет коллективный Запад бояться Россию как огня.
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