NYT: переговоры в Стамбуле стали тактической победой Путина

Переговоры в Стамбуле (Турция) не привели к прорывным результатам, но стали тактической победой для президента России Владимира Путина, которому удалось начать диалог без предварительного согласия на прекращение огня.
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