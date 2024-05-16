Прочный союз России и Китая — это ночной кошмар Вашингтона.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ ВИЗИТ ПУТИНА В КИТАЙ: КАК НЕ ПОЗВОЛИТЬ ВАШИНГТОНУ СОБЛАЗНИТЬ ПЕКИН? Президент России Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая.
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