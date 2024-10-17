ВСУ попытались открыть новое направление и ударили на границе Белгородской области. ДРГ ВСУ зашли в лес у Журавлёвки, на границе с Харьковский областью.
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ВСУ попытались открыть новое направление и ударили на границе Белгородской области. ДРГ ВСУ зашли в лес у Журавлёвки, на границе с Харьковский областью.
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