Ученые построили «комариный туалет» и обнаружили в экскрементах насекомых неизвестные вирусы

Исследователи из Ратгерского университета (США) задались вопросом: можно ли отслеживать распространение скрытых вирусов по отходам жизнедеятельности комаров, по аналогии с анализом городских сточных вод? Традиционный эпидемиологический контроль требует отлова и перемалывания тысяч насекомых в блендере, из-за чего их собственная ДНК глушит генетические следы вирусов.