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Журналисты выяснили, сколько получит Макаревич за выступление на новогоднем корпоративе

Журналисты выяснили, сколько получит Макаревич за выступление на новогоднем корпоративе

Сбежавший в Израиль лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом) выразил готовность выступать на новогодних корпоративах в странах СНГ и даже перед бизнесменами из России, однако пригласить его сможет далеко не каждый.

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