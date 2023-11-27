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Добрый Мир

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Три Великие державы готовят нефтяное эмбарго для запада. Нефтедоллар решено выкинуть на свалку истории

Три Великие державы готовят нефтяное эмбарго для запада. Нефтедоллар решено выкинуть на свалку истории

43K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Видимо, скоро мы увидим кое-что очень и очень занимательное.

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