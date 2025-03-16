НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    Вот и живи там гнидос , а спортивная карьера скоро закончится!Медведев о том, п...
  • Александр Корякин
    Потому что он - гнида.Медведев о том, п...
  • Grandad
    А еще осенью писали, что "Спартак выбыл из чемпионской гонки".«У «Спартака» сил...

Экс-арбитр Итурральде об отмашке Кунде в матче с «Атлетико»: «Театральная реакция Симеоне, но Жюль попал ему в лицо. Получи он вторую желтую, пришлось бы смириться»

На 30-й минуте матча между «Атлетико» и «Барселоной» в 28-м туре Ла Лиги Кунде отмахнулся от Симеоне перед подачей штрафного у ворот «Атлетико» и попал сопернику в лицо – форвард мадридской команды упал на газон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх