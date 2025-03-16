Экс-арбитр Итурральде об отмашке Кунде в матче с «Атлетико»: «Театральная реакция Симеоне, но Жюль попал ему в лицо. Получи он вторую желтую, пришлось бы смириться»

На 30-й минуте матча между «Атлетико» и «Барселоной» в 28-м туре Ла Лиги Кунде отмахнулся от Симеоне перед подачей штрафного у ворот «Атлетико» и попал сопернику в лицо – форвард мадридской команды упал на газон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии