Из центра Петербурга в Петергоф и Кронштадт теперь можно добраться тактовым метеором

Регулярные рейсы осуществляются от причала «Спуск со львами» Компания «Петергоф Экспресс» (входящая в группу «Астра Марин») запустила тактовое движение метеоров из центра Санкт-Петербурга в Петергоф и Кронштадт.
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