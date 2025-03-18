Бывший глава краевого УМВД сменил погоны на кресло замглавы администрации губернатора

17 марта стало известно о новом назначении в администрации губернатора Пермского края. Генерал-лейтенант Александр Щеглов, ранее руководивший УМВД России по Забайкальскому краю, а затем ГУ МВД по Пермскому краю, занял пост заместителя главы администрации губернатора.