Бывший глава краевого УМВД сменил погоны на кресло замглавы администрации губернатора

17 марта стало известно о новом назначении в администрации губернатора Пермского края. Генерал-лейтенант Александр Щеглов, ранее руководивший УМВД России по Забайкальскому краю, а затем ГУ МВД по Пермскому краю, занял пост заместителя главы администрации губернатора.
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