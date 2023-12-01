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Билялетдинов полагает, что дисквалификация Галактионова и Баринова не сильно скажется на «Локомотиве»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов ответил на вопрос, скажется ли дисквалификации главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова и полузащитника Дмитрия Баринова на игре московской команды в 17-м туре РПЛ с «Зенитом».

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