Билялетдинов полагает, что дисквалификация Галактионова и Баринова не сильно скажется на «Локомотиве»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов ответил на вопрос, скажется ли дисквалификации главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова и полузащитника Дмитрия Баринова на игре московской команды в 17-м туре РПЛ с «Зенитом».