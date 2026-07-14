Двух жителей Кубани задержали за видео со шпагатом на фоне собора

Правоохранители задержали двух жителей Краснодара, которые разместили в Сети видео со шпагатом на фоне Войскового собора князя Александра Невского, проводится проверка, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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