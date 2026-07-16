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ТАСС

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Расчет гаубицы "Гиацинт-Б" сорвал ротацию ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Расчет орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Восток" сорвал ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области, уничтожив более 10 боевиков, а также автомашины с боеприпасами и материальными средствами противника.

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