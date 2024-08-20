Новый троян ворует данные из Telegram и Discord. Встречайте Styx Stealer

Открыт новый вредоносный троян Styx Stealer, угрожающий данным пользователей Telegram и DiscordИсследователи из компании Check Point Research (CPR) обнаружили новый вирус под названием Styx Stealer, который представляет собой серьезную угрозу для пользовательских данных: этот троян специализируется на краже информации, включая данные криптокошельков, пароли браузеров и сессии в популярных мессенджерах, таких как Telegram и Discord.