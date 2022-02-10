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Билл Симмонс – об обмене Халибертона: «Кингз» – самая тупая организация»

Известный баскетбольный журналист Билл Симмонс высказался о громком обмене с участием восходящей звезды Тайриза Халибертона из «Сакраменто» в «Индиану».

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