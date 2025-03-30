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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Американец Малинин стал двукратным чемпионом мира по фигурному катанию

Американец Малинин стал двукратным чемпионом мира по фигурному катанию

В Бостоне (США) завершился чемпионат мира по фигурному катанию. В танцах на льду золото в третий раз подряд взяли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, победителем турнира в мужском одиночном катании во второй раз подряд стал представитель США Илья Малинин .

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