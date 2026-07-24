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Елемеля против системы: ТНТ перезапускает сказку в фильме «Очень сказочные дела»

Елемеля против системы: ТНТ перезапускает сказку в фильме «Очень сказочные дела»

Главная роль досталась Тимуру Батрутдинову. Тимур Батрутдинов пресс-служба ТНТТелеканал ТНТ дал старт производству масштабной праздничной картины «Очень сказочные дела», которая позиционируется как фэнтези-комедия.

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