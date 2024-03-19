Русские заходят в Эритрею. Плацдарм РФ в Баб-эль- Мандебском проливе берёт под прицел 5 и 6 флот ВМС США

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Менее года назад, автор канала "Объясняю на пальцах", написал совершенно правильную статью об Эритрее "Зачем Россия заводит дружбу с беднейшей африканской страной Эритреей".
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