Счетная палата заявила о технологической отсталости горной отрасли

В Счетной палате оценили риски, которые мешают импортозамещению дефицитных полезных ископаемых. Ведомство пришло к выводу, что большое количество сырья теряется из-за отсталости отрасли, а модернизации мешают изменения налогового законодательства.
В Счетной палате оценили риски, которые мешают импортозамещению дефицитных полезных ископаемых. Ведомство пришло к выводу, что большое количество сырья теряется из-за отсталости отрасли, а модернизации мешают изменения налогового законодательства.
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