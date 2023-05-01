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Украинцы про Россию так ничего и не поняли

Украинцы про Россию так ничего и не поняли

Эту статью я готовил несколько недель. И для того, чтобы её написать я изучал труды многих авторов нашего портала, а также весьма дельные, ёмкие и сочные комментарии наших читателей.

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