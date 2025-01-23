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В ЛНР заявили о безуспешной попытке ДРГ ВСУ прорвать линию оборону у Волчанска

В ЛНР заявили о безуспешной попытке ДРГ ВСУ прорвать линию оборону у Волчанска

Диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) безуспешно пытались прорвать линию обороны ВС РФ у Волчанска в Харьковской области, об этом заявил ТАСС отставной подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

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