БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Тегеран в ярости: Западный «нахлебник» может получить от Ирана ответ ракетами по центру Киева

Тегеран в ярости: Западный «нахлебник» может получить от Ирана ответ ракетами по центру Киева

Прикаспийские страны поддержат самые жесткие действия Исламской Республики Константин Ольшанский Фото: IMAGO/CFOTO/ ТАСС Киевский режим, пытаясь отвлечь внимание от провалов на фронте, решился на отчаянную, но крайне опасную провокацию.

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