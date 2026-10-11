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Лерчек отказалась проходить полиграф по делу об исчезнувших украшениях

Лерчек отказалась проходить полиграф по делу об исчезнувших украшениях

Софья Сандурская/ТАСС Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) отказалась от прохождения полиграфа в рамках доследственной проверки по факту исчезновения ее ювелирных изделий.

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