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16-летняя дочь Гогунского — блогер с 5-миллионной аудиторией, а мать требовала с актёра 400 тысяч алиментов

16-летняя дочь Гогунского — блогер с 5-миллионной аудиторией, а мать требовала с актёра 400 тысяч алиментов

Пресненский районный суд Москвы отказал Ирине Маирко: её иск к бывшему мужу, актёру Виталию Гогунскому, не удовлетворили.

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