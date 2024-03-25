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Уничтожены Су-24 ВСУ, бившие по Севастополю: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 25 марта 2024 года

Уничтожены Су-24 ВСУ, бившие по Севастополю: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 25 марта 2024 года

Уничтожены Су-24 ВСУ, бившие по Севастополю: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 25 марта 2024 года Юлия СоколоваВ последние сутки события на военном поприще обострились: два боевых самолета Су-24, которые атаковали Севастополь ночью, были уничтожены утром благодаря точным действиям военных.

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