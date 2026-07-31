Психолог Капустина объяснила, как питомцы переносят одиночество

Эксперт Triol Светлана Капустина говорит о том, как собаки и кошки воспринимают одиночество. Природа собак делает их более зависимыми от компании хозяина, в то время как кошки более самостоятельны и легче переносят разлуку.
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