Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 567 подписчиков

Психолог Капустина объяснила, как питомцы переносят одиночество

Психолог Капустина объяснила, как питомцы переносят одиночество

Эксперт Triol Светлана Капустина говорит о том, как собаки и кошки воспринимают одиночество. Природа собак делает их более зависимыми от компании хозяина, в то время как кошки более самостоятельны и легче переносят разлуку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии