Рестайлинг Sportage: дизайнеры показали, как изменится самый популярный кроссовер Kia

Sportage остается самым популярным кроссовером в линейке компании Kia. Его актуальное, пятое по счету поколение дебютировало в 2021 году, а сейчас корейские инженеры работают над плановым рестайлингом, который должен привнести в дизайн машины некоторые изменения.
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