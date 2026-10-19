ВОЛГОГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ РФ по Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в оправдании деятельности воинских формирований, признанных террористическими организациями, в иностранном мессенджере.
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