Руководитель астраханского ДОСААФ ушел добровольцем на СВО

Добровольно отправился в зону СВО председатель «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России» по Астраханской области Василий Григорьев, сообщает 7 октября астраханское сетевое издание «Арбуз».
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