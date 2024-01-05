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Алекс Малиновский показал малолетнюю дочь – полная копия Сергея Лазарева

Алекс Малиновский показал малолетнюю дочь – полная копия Сергея Лазарева

Алекс Малиновский вновь оказался в центре внимания. Недавно музыкант и шоумен не только показал свою подрастающую дочь, которая, по мнению многих, очень похожа на детей Сергея Лазарева, но и разместил странный пост в социальных сетях.

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Комментарии
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Николай Николаевич
Все дети курносы в детстве. Крючки вырастают позже. Не вижу темы для обсуждения.
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9 час.

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