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Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка рассказала о причинах искать убежище в РФ

Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка рассказала о причинах искать убежище в РФ

Независимая журналистка Наташа Рей, заподозрившая жену президента Франции Эммануэля Макрона Брижит в смене пола, 3 февраля рассказала «Известиям» о причинах обратиться в Россию с просьбой о предоставлении политического убежища.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Помоему первая леди как раз Макрон... Судя по его мужу...
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