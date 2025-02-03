Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка рассказала о причинах искать убежище в РФ

Независимая журналистка Наташа Рей, заподозрившая жену президента Франции Эммануэля Макрона Брижит в смене пола, 3 февраля рассказала «Известиям» о причинах обратиться в Россию с просьбой о предоставлении политического убежища.
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