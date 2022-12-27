Чернышенко: Механизм совместной работы ведомств и регионов на площадке Координационного Центра доказал свою эффективность

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко в Координационном центре провел совещание, на котором были подведены итоги работы правительства по организации обратной связи с гражданами и работе колл-центров службы 122 в регионах России.
Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко в Координационном центре провел совещание, на котором были подведены итоги работы правительства по организации обратной связи с гражданами и работе колл-центров службы 122 в регионах России.
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