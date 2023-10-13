РИАМО - 13 окт. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства ФОКа с крытым катком в Волоколамске и встретился с представителями спортивной общественности округа, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
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