Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 701 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Ну что, и после этого лоббисты завоза черножопых ишаков будут упорствовать в своих распинаниях о необходимости их зав...Предотвращены тер...
  • Олег Самойлов
    Займись на досуге!Китайские манёвры...
  • мирас Закироув
    Российский мусульманин-Россиянин, хрень не несите! Мы также недовольны азиатским неграмотным плебейским хамлом. Прави...Предотвращены тер...

Рабские народы Европы

Рабские народы Европы

Под «гастарбайтерскими народами» мы в данном случае определим следующую ситуацию. Представители народа МАССОВО и ДОБРОВОЛЬНО выезжают в другую страну на работу, которую народ страны, в которую приезжает гастарбайтер, особо не хочет выполнять сам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору