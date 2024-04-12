Рабские народы Европы

Под «гастарбайтерскими народами» мы в данном случае определим следующую ситуацию. Представители народа МАССОВО и ДОБРОВОЛЬНО выезжают в другую страну на работу, которую народ страны, в которую приезжает гастарбайтер, особо не хочет выполнять сам.
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