Вдохновляемся идеями, подкинутыми стилистами знаменитых красавиц.

﻿﻿Считается, что овальному лицу подходит абсолютно любая стрижка и тем более укладка. Вы счастливая обладательница овальной прически, но еще не нашли свою прическу? Присмотритесь к вариантам, показанным на красной дорожке знаменитостями: один из них обязательно станет вашим.