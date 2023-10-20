США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне

18 октября Соединенные Штаты Америки (США) провели испытания на ядерном полигоне в штате Невада. Это произошло в тот самый день, когда Государственная Дума (ГД ФС РФ) приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).