Худший танк ленд-лиза: за что красноармейцы ругали американский «Генерал Ли»

Среди моделей западной бронетехники, поставлявшейся в годы Великой Отечественной войны по ленд-лизу в СССР, были и причудливые двухпушечные монстры, названные американцами в память генерала Конфедерации 1861-1865 гг.
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